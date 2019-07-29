Рязанцы достойно выступили на чемпионате Вооруженных сил по боксу

СЕГОДНЯ 08:02 2019-07-29T08:02:15+03:00

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В Академии единоборств Рязани 27 июля прошли финальные бои чемпионата Вооружнных Сил Российской Федерации по боксу на призы Героя России, генерал-полковника Владимира Шаманова. Об этом крупном спортивном событии подробно рассказал сайт «PRO SPORT.RZN» - мы же ограничимся своеобразным дайджестом.

Турнир стартовал 23 июля и собрал 110 сильнейших спортсменов-армейцев. Рязань представляли боксеры Рязанского воздушно-десантного училища (РГВВДКУ), а также военнослужащие, входящие в состав сборной команды ВДВ.

Спеди почетных гостей были Владимир Шаманов и замкомандующего ВДВ, мастер спорта по боксу Анатолий Концевой.

- Нашими общими усилиями за последние пять лет этот чемпионат превратился в один из знаковых спортивных форумов. Порядка десяти мастеров спорта международного класса, 30 мастеров спорта России приняло участие в этих соревнованиях, - привел оптимистичную статистику Шаманов.

Соревнования прошли в 10 весовых категориях. Рязанские боксры завоевали серебряную награду (Элджан Эйниев, сборная ВДВ) и две бронзовые (Кагир Минатуллаев и Артем Мохов, оба – РГВВДКУ). Чемпионами Вооруженных сил в своих весовых категориях стали Шамиль Аскеров, Илья Медведев и Иван Сагайдак. В абсолютной весовой категории, что самое престижное, победил представитель РГВВДКУ Святослав Тетерин.

ИСТОЧНИК KP.RU