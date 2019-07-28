2019-07-28T19:42:59+03:00
Общество

Скоропостижно скончался один из самых ярких болельщиков ХК «Рязань»

Сергея Прохорова большинство почитателей этой игры знали как Пельменя
Павел АВЕРИН
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Таким мы его и запомним. Фото:соцсетиТаким мы его и запомним. Фото:соцсети
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27 июля ушел из жизни один из самых ярких болельщиков ХК»Рязань» Сергей Прохоров (Pelmen). Он стоял у истоков настоящего, а не показушно-подросткового фан-движения. Благодаря его веселому нраву и, одновременно, умению говорить жесткую правду, Pelmen стал самым настоящим контактером между игроками, тренерами, менеджментом клуба и теми, кто заполнял трибуны ледового дворца.

- Он был мотором сообщества рязанских болельщиков, - так сказал о нем московский писатель Владимир Пронский, тоже ярый почитатель рязанской хоккейной дружины.

В последнее время Прохорова преследовали жизненные неурядицы, и Сергей все реже и реже появлялся на своем привычном месте в I секторе ДС «Олимпийский». Посмертный эпикриз и моральное положение о врачебной тайне мы пока оставляем на совести паталогоанатомов.

Прощание с Сергеем Прохоровым состоится 29 июля в морге по адресу: Восточный промузел,18. Его похоронят на Богородском кладбище Рязани. Болельщики хоккейной команды уже начали сбор средств для родных и близких покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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