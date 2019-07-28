Отдел по расследованию дел прошлых лет появится в Рязани

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-28T17:11:45+03:00

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Как нам стало известно из информированного источника, в следственном управлении СКР России по Рязанской области появится принципиально новая структура — отдел по расследованию дел прошлых лет. Коих в период с 1993 года накопилось ни много, ни мало, а более 1300. И за каждым стоит не одна человеческая судьба.

По нашей версии, отдел со столь специфическими задачами может возглавить следователь по особо важным делам Кирилл Лендел. Руководитель следственного управления Рязани Владимир Никешкин не собирается откладывать дело в долгий ящик: отдел по расследованию дел прошлых начнет свою работу ориентировочно 5 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU