2019-07-28T15:57:53+03:00
Происшествия

В рязанском садоводческом товариществе сгорел мужчина

По версии соседей это был хозяин двухэтажного дома
Иван АНТОНОВ
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При пожаре погиб мужчина. Фото: пресс-служба МЧС.При пожаре погиб мужчина. Фото: пресс-служба МЧС.
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Сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Садовод-3» в городе Рязани поступило на пульт дежурного ГУ МЧС 28 июля в 05 часов 06 минут.

На сигнал отреагировали 9 человек противопожарной службы, выехавшие на трех автомобилях. Горел дачный двухэтажный дом с шиферной кровлей. Огнеборцы сразу приступили к выполнению своих функциональных обязанностей, но увы..

Стихия разбушевалась, и огнем были уничтожены дачный дом, гараж, сарай и два автомобиля. Самое неприятное: в огне погиб мужчина, по версии соседей — хозяин дома. Окончательная причина возгорания и нанесенный ущерб восстанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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