Первыми знак «Лучший следователь» получили Татьяна Фоломеева и Юрий Кислелев

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-28T14:48:04+03:00

Это было сделано впервые в истории регионального следственного управления

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25 июля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В своем выступлении руководитель следственного управления СКР по Рязанской области, генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин подчеркнул, что все положительные результаты достигнуты благодаря планомерной и эффективной работе большинства сотрудников.

- Профессиональные следственные кадры – главный фактор, от которого зависит выполнение поставленных задач, - подчеркнул Никешкин. - Положительные тенденции в работе во многом обеспечены благодаря качественной и результативной работе руководителей Касимовского, Сасовского, Скопинского и некоторых других межрайонных следственных отделов, которые при равных условиях смогли работать лучше и эффективнее других.

Среди наиболее отличившихся сотрудников Владимир Никешкин особо выделил Татьяну Фоломееву и Юрия Киселева, ставшими лучшими в профессиональном смотре-конкурсе. Им впервые в истории регионального ведомства были вручены специально изготовленные знаки «Лучший следователь».

ИСТОЧНИК KP.RU