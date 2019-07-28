В Рязани в ближайшее время может резко похолодать
На сайте Главного управления МЧС России по Рязанской области опубликовано метеопредупреждение на ближайшие дни, содержащее тревожную информацию прежде всего для дачников. По данным Рязанского гидрометцентра до конца суток 28 июля, ночью и днем 29 июля местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.
29 июля на территорию региона вторгнется холодный арктический воздух, что приведет к резкому понижению на 8-10°градусов Цельсия по сравнению с днем текущим. Ночью 29 июля ожидается 5-10 градусов, в Рязани 8-10 градусов со знаком «+». Днем 29 июля ожидается 11-16 градусов тепла, в Рязани 14-16 градусов. Предполагается, что 30 июля температура воздуха понизится еще на 2-3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU