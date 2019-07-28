В Рязани в ближайшее время может резко похолодать

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-28T12:55:29+03:00

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На сайте Главного управления МЧС России по Рязанской области опубликовано метеопредупреждение на ближайшие дни, содержащее тревожную информацию прежде всего для дачников. По данным Рязанского гидрометцентра до конца суток 28 июля, ночью и днем 29 июля местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.

29 июля на территорию региона вторгнется холодный арктический воздух, что приведет к резкому понижению на 8-10°градусов Цельсия по сравнению с днем текущим. Ночью 29 июля ожидается 5-10 градусов, в Рязани 8-10 градусов со знаком «+». Днем 29 июля ожидается 11-16 градусов тепла, в Рязани 14-16 градусов. Предполагается, что 30 июля температура воздуха понизится еще на 2-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU