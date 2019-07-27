Гарантийный фонд Рязанской области хочет признать депутата Шерина банкротом
Народный избранник от региона задолжал более 10 млн рублей
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Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел заявление Гарантийного Фонда Рязанской области о признании банкротом депутата Госдумы РФ Александра Шерина, сообщается на сайте суда.
Согласно документации, гарантийный фонд просит признать Шерина банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в сумме 10 393 559 рублей 13 копеек.
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ИСТОЧНИК KP.RU