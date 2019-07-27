Понаехали: в Рязани из троллейбуса вышвырнули мигранта-«зайца»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-27T13:11:53+03:00

Водитель общественного транспорта обматерил приезжего из Средней Азии и выкинул его на улицу [видео]

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В троллейбусе №3 сотрудник УРТ, возможно – водитель, выкинул из транспорта на улицу приезжего из Средней Азии. Судя по видео, пассажир не заплатил за проезд. Сотрудник УРТ подошел к иностранцу, схватил за куртку и буквально вышвырнул его в открытые двери на одной из остановок. Все это сопровождалось отборнейшим матом со стороны водителя.

Официальной реакции на инцидент ни от Управления рязанского троллейбуса, ни от администрации города не поступало.

Видео появилось в Instagram (Rzn_Life).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/722608" frameborder="0"></iframe> Водитель троллейбуса выбрасывает на улицу безбилетного мигранта.

ИСТОЧНИК KP.RU