2019-07-27T13:11:53+03:00
Общество

Понаехали: в Рязани из троллейбуса вышвырнули мигранта-«зайца»

Водитель общественного транспорта обматерил приезжего из Средней Азии и выкинул его на улицу [видео]
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Фото: Rzn Life.Фото: Rzn Life.
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В троллейбусе №3 сотрудник УРТ, возможно – водитель, выкинул из транспорта на улицу приезжего из Средней Азии. Судя по видео, пассажир не заплатил за проезд. Сотрудник УРТ подошел к иностранцу, схватил за куртку и буквально вышвырнул его в открытые двери на одной из остановок. Все это сопровождалось отборнейшим матом со стороны водителя.

Официальной реакции на инцидент ни от Управления рязанского троллейбуса, ни от администрации города не поступало.

Видео появилось в Instagram (Rzn_Life).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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