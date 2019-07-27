Инспектора рязанского ГИБДД будут судить за взятку в 15 тысяч рублей
В Железнодорожный районный суд поступило уголовное дело по обвинению инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области в получении взятки в размере 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба райсуда. Полицейский взял деньги, а в обмен на это обещал нарушителю ПДД не составлять протокол об административном правонарушении.
Заседание назначено на 6 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU