2019-07-26T18:59:03+03:00
Экономика

На ремонт рязанской горбольницы №10 потратят 23 миллиона рублей

Из этой суммы придется приводить в порядок также поликлинику и ее филиал на улице Белякова в Дягилеве
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Министерство здравоохранения Рязанской области сообщило, что 23 миллиона рублей, выделенные в 2019 году на ремонт больницы №10 в городе Рязани, вскоре поступят из регионального бюджета.

Из них почти 12 миллионов рублей будет истрачено на ремонт поликлиники, которая обслуживает в Московском районе жилые кварталы с населением около 57 000 жителей. В поликлинике планируется заменить сантехнику, привести в порядок стены, окна, полы и потолки, а также заменить двери, где это потребуется. Отдельно будет проведен ремонт в филиале поликлиники, расположенном в военном городке Дягилево на улице Белякова.

Что касается стационара больницы №10, там косметический ремонт будет проведен в терапевтическом, неврологическом и детском инфекционном отделениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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