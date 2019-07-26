2019-07-26T18:21:08+03:00
Происшествия

КАМАЗ с рязанскими полицейскими перевернулся в Дагестане

Пострадали восемь человек
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 24 июля, около одиннадцати часов утра неподалеку от населенного пункта Калиновка Тарумовского района Республики Дагестан опрокинулся в кювет служебный грузовик КАМАЗ. На спецавтомобиле передвигались 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, находившиеся на Северном Кавказе в служебной командировке. Восемь из них получили различные травмы.

Установлено, что причиной аварии стало лопнувшее правое переднее колесо.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что пострадавших оперативно доставили в медучреждения республики. Их родственникам в случае необходимости ведомство готово предоставить возможность посещения пострадавших. Оказывается материальная и психологическая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На рязанском озере Дикая утка проведут еще одну проверку
На ремонт рязанской горбольницы №10 потратят 23 миллиона рублей
Сергей Кленушкин стал главой администрации Новомичуринска
Под Рязанью задержали телефонных мошенников, «работавших» по всей России
В День города в Рязани проведут 16 бесплатных экскурсий – в том числе по новым музеям
Два рязанских пляжа небезопасны для здоровья отдыхающих
Депутат Рязоблдумы подал документы на должность главы горадминстрации
В выходные рязанцам обещают жару, грозу и ветер
Пропавший после выпускного молодой рязанец нашелся
В Сапожковском районе на несколько дней отключат газ
В ДТП в Путятинском районе один человек погиб еще шесть пострадали
На федеральные деньги в Рязани построят дорогу и отремонтируют еще ряд участков
Фейерверк и много музыки: 3 августа Рязань будет отмечать День города
В новом едином ЗАГСе Рязани установят сенсорные инфоматы
Руководителем рязанского Роскомнадзора назначен выходец из Воронежа