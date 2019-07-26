КАМАЗ с рязанскими полицейскими перевернулся в Дагестане
В среду, 24 июля, около одиннадцати часов утра неподалеку от населенного пункта Калиновка Тарумовского района Республики Дагестан опрокинулся в кювет служебный грузовик КАМАЗ. На спецавтомобиле передвигались 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, находившиеся на Северном Кавказе в служебной командировке. Восемь из них получили различные травмы.
Установлено, что причиной аварии стало лопнувшее правое переднее колесо.
Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что пострадавших оперативно доставили в медучреждения республики. Их родственникам в случае необходимости ведомство готово предоставить возможность посещения пострадавших. Оказывается материальная и психологическая помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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