КАМАЗ с рязанскими полицейскими перевернулся в Дагестане

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-26T18:21:08+03:00

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В среду, 24 июля, около одиннадцати часов утра неподалеку от населенного пункта Калиновка Тарумовского района Республики Дагестан опрокинулся в кювет служебный грузовик КАМАЗ. На спецавтомобиле передвигались 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, находившиеся на Северном Кавказе в служебной командировке. Восемь из них получили различные травмы.

Установлено, что причиной аварии стало лопнувшее правое переднее колесо.

Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что пострадавших оперативно доставили в медучреждения республики. Их родственникам в случае необходимости ведомство готово предоставить возможность посещения пострадавших. Оказывается материальная и психологическая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU