2019-07-26T18:01:21+03:00
Общество

В День города в Рязани проведут 16 бесплатных экскурсий – в том числе по новым музеям

Нужно только выбрать интересующий вас маршрут и заранее записаться по указанному телефону
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Фото: Пресс-служба администрации РязаниФото: Пресс-служба администрации Рязани
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Всего неделя осталась до празднования Дня города и уже можно распланировать свои будущие выходные. Напомним, 924-летие Рязани будем отмечать 3 августа – в этот день нас ждет много музыки, кулинарный праздник, фотовыставка, шоу ТНТ в центре города и, конечно, фейерверк.

А параллельно рязанцев приглашают и на экскурсии по городу. На этот раз организаторы разработали 16 маршрутов, которые включают посещение музеев облцентра, театральные и музыкальные элементы, интерактивы и мастер-классы.

Например, на экскурсии «Погоня за «Черной кошкой» расскажут об истории нулевого километра на улице Почтовой, в программе «История холодного оружия» – посещение одноименного музея на улице Дзержинского. Кроме этого разработаны ряд маршрутов с посещением не так давно открытых объектов: музея сказок «Забава», музея «Фабрика игрушек», галереи пряников и музея истории рязанского леденца.

Все группы стартуют почти одновременно, так что попасть получится лишь в одну. Зато все экскурсии, включая посещение музеев – бесплатно. Единственная просьба организаторов к горожанам: выбрав маршрут, предварительно запишитесь по телефону +7 (4912) 28-04-98.

Продолжительность экскурсий – около 1,5 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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