Депутат Рязоблдумы подал документы на должность главы горадминстрации

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-26T17:06:46+03:00

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Документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Рязани подал Александр Ачалов, сообщили в комиссии. Напомним, что это уже третья его попытка: он участвовал в аналогичных конкурсах шесть и пять лет назад.

Александр Ачалов родился 9 марта 1979 года в столице Республики Молдова. Окончил в 2001 году Рязанский институт ВДВ имени генерала Маргелова, в 2013 году — Московскую академию экономики и права. С 1996 по 2002 годы служил в Вооруженных Силах России. Среди его послужного «гражданского» списка – ООО «Правильная компания», где он работал главбухом, коммерческим директором и руководителем предприятия. .

Напомним, что ранее документы на конкурс по избранию главы администрации города подали депутат городской думы от ЛДПР Павел Ахунов, бывший префект Советского района Рязани Дмитрий Калтаченко и экс-коммунист Андрей Любимов. Прием документов завершится 2 августа в 17.00, сам конкурс намечен на 6 сентября.

Стало известно, что кандидатов – уже пятеро. 26 июля документы для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Рязани подал пятый кандидат – Виктор Ефремочкин. Данных о том, где он сейчас трудится, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU