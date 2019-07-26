В выходные рязанцам обещают жару, грозу и ветер

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-26T16:42:55+03:00

Лето только напугало – на самом деле оно еще тут.

В воскресенье температура чуть спадет, но все равно будет по-летнему тепло

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 27 июля.

В субботу синоптики обещают переменную облачность. Ночью без осадков, днем дождь лишь местами, и то небольшой. Однако в ряд районов он придет вместе с грозой.

В ночь на субботу и утром этого дня местами туман. Ветер северный, 6-11 м/с, днем порывы будут достигать и 15 м/с. Температура воздуха по области ночью +13...+18°С, днем же столбики термометров поднимутся до +24...+29°С.

По предварительному прогнозу метеорологов, в воскресенье с дождями ситуация будет примерно та же, но температура немного спадет: днем до + 19…+24ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU