Пропавший после выпускного молодой рязанец нашелся

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-26T16:20:35+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в день Большого выпускного в Рязани – 28 июня – пропал 16-летний молодой человек. Информацию об исчезновении распространил поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань», к поискам также подключились полицейские.

В четверг, 25 июля, стало известно, что молодой человек нашелся. В пресс-службе Liza Alert сообщили, что найден он стражами правопорядка, уточнив, что волонтеры отряда также затратили много сил и оказали существенную помощь полицейским.

Более детально подробности поисков не разглашаются.

ИСТОЧНИК KP.RU