В Сапожковском районе на несколько дней отключат газ

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-26T16:01:11+03:00

Без топлива останутся более 20 сел и деревень, плюс весь райцентр

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В ближайший понедельник, 29 июля, в населенных пунктах Сапожковского района отключат газ, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» . Вызвано это ремонтом на газораспределительной станции.

И у населения, и на предприятиях газа не будет с полудня 29 июля до полудня 2 августа. Список населенных пунктов: р.п. Сапожок (все улицы), д. Березняки, с. Красное, с. Красный Угол, с. Никольское, д. Варваровка, д. Дмитриевка, с. Канино, с. Малый Сапожок, с. Новокрасное, с. Парышка, с. Уда, с. Коровка, с. Кривель, с. Лукмос, с. Михеи, сл. Фабричная, д. Александро-Прасковинка, с. Морозовы Борки, с. Собчаково, п. Благодатный, сл. Большая Дорога, п. Учебного хозяйства СПТУ №1, с. Черная Речка, сл. Шацкая.

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ИСТОЧНИК KP.RU