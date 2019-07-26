Руководителем рязанского Роскомнадзора назначен выходец из Воронежа

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-26T13:33:42+03:00

За высокое профессиональное мастерство Евгений Малинкин в 2015 году получил Благодарность руководителя Роскомнадзора. Фото: Роскомнадзор по Рязанской области.

В свои 35 лет Евгений Малинкин уже успел получить награду за добросовестный и многолетний труд

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Руководителем рязанского Роскомнадзора назначен 35-летний Евгений Малинкин, сообщается на сайте ведомства. Соответствующий приказ министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подписан еще 11 июня. Алексей Анциперов, который исполнял обязанности руководителя регионального Роскомнадзора, продолжит трудиться в должности заместителя руководителя.

СПРАВКА «КП»

Малинкин Евгений Владимирович родился 28 марта 1984 года в Воронеже.

В 2006 году окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «Радиотехника».

До назначения в Рязань Малинкин работал в воронежском Роскомнадзоре, где прошел путь от специалиста 1 категории до начальника отдела контроля (надзора) в сфере связи.

В 2016 году чиновника наградили Почетной грамотой Правительства Воронежской области за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники.

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ИСТОЧНИК KP.RU