Руководителем рязанского Роскомнадзора назначен выходец из Воронежа
Руководителем рязанского Роскомнадзора назначен 35-летний Евгений Малинкин, сообщается на сайте ведомства. Соответствующий приказ министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подписан еще 11 июня. Алексей Анциперов, который исполнял обязанности руководителя регионального Роскомнадзора, продолжит трудиться в должности заместителя руководителя.
СПРАВКА «КП»
Малинкин Евгений Владимирович родился 28 марта 1984 года в Воронеже.
В 2006 году окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «Радиотехника».
До назначения в Рязань Малинкин работал в воронежском Роскомнадзоре, где прошел путь от специалиста 1 категории до начальника отдела контроля (надзора) в сфере связи.
В 2016 году чиновника наградили Почетной грамотой Правительства Воронежской области за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники.
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ИСТОЧНИК KP.RU