Готовимся стоять: на важном отрезке Песочни месяц будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-26T12:56:04+03:00

Отрезок в 340 метров соединяет с городом полрайона, и, видимо, будет «стоять»

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В Песочне Рязани почти до осени перекроют одну из полос движения на улице Новоселов, сообщает горадминистрация. Причина – капремонт теплотрассы. Речь идет о проезде в одну сторону – из центра города к улице Зубковой.

На участке от дома №25 до дома №29 (напротив «Алины» и детской поликлиники) одну из полос движения закроют с 10 утра воскресенья, 28 июля, до полуночи субботы, 28 августа.

Напомним, из-за капитального ремонта теплотрассы на несколько дней закроют движение на перекрестке улиц Есенина и Фирсова.

ИСТОЧНИК KP.RU