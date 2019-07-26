В Рязанской области увеличат число процедур искусственного оплодотворения женщин

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-26T12:22:45+03:00

В Рязанской области на учет взяли 108 женщин, которых ожидают роды после ЭКО. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Врачи ведут активную работу с бесплодными парами и направляют их на ЭКО

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В Рязанской области увеличат число процедур искусственного оплодотворения, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По информации ведомства, к концу 2024 года в регионе для бесплодных пар запланировано провести не менее 4 290 циклов процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«В Рязанской области идет активная работа с бесплодными парами. Они часто обращаются к помощи вспомогательных репродуктивных технологий - ЭКО и ИКСИ (метод лечения бесплодия, один из вспомогательных методов искусственного оплодотворения)», - говорится в сообщении.

В 2019 году запланировано провести не менее 665 циклов ЭКО, и эта цифра выше прошлогодней на 10%. Только за первое полугодие текущего года врачи выполнили 369 процедур, из них 105 – криопереносов.

Отмечается, что за последние годы у семейных пар, прошедших ЭКО, чаще рождаются двойни и даже тройни. В этом году медики приняли 117 родов, родилось 130 детей.

В настоящее время в медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву, взято на учет еще 108 женщин, ожидающих рождение детей после процедуры ЭКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU