В Горроще и в центре Рязани с субботы отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-26T12:21:40+03:00

Неделю ГВС не будет на 18 улицах облцентра

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В субботу, 27 июля, в Рязани от горячей воды на неделю отрежут десятки многоэтажек. Причина – плановая профилактика на системах теплоснабжения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 27 июля по 4 августа ГВС не будет по адресам:

- ул. 1-я Линия, д. 2;

- ул. 4-я Линия, д. 1, д. 3;

- ул. площадь 50-летия Октября, д. 2;

- ул. Баженова, д. 27, д. 29, д. 33, д. 35;

- ул. Братиславская, д.1/2, д. 2 корп. 1, д. 27, д. 27а, д. 8, д. 8 корп. 1;

- ул. Гагарина, д. 156, д. 156 корп. 1, д. 156 корп. 2, д. 158, д. 29, д. 33, д. 40, д. 41 корп. 1, д. 41 корп. 2, д. 42, д. 44, д 48, д. 50, д. 53, д. 60/64, д. 63/29, д. 65, д. 70/10;

- ул. Гоголя, д. 12/9, д. 17, д. 3, д. 4, д. 9/8;

- ул. Дзержинского, д. 78;

- ул. Полетаева, д. 1/14, д. 10/10, д. 11 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 15, д. 30, д. 30 корп. 1, д. 32, д. 5;

- ул. Пушкина, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 1б;

- ул. Семашко, д. 38/40, д. 3 корп. 10, д. 48а, д. 50, д. 56;

- ул. Славянский проспект, д. 6;

- ул. Спортивная, д. 19;

- ул. Старая дубрава, д. 1, д. 8;

- ул. Стройкова, д. 49, д. 51;

- ул. Татарская, д. 51/15, д. 68, д. 91;

- ул. Толстого, д. 10;

- ул. Чернышевского, д. 10, д. 16, д. 5, д. 6а, д. 7, д. 7а.

Полный график отключений по начало августа здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU