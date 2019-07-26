2019-07-26T11:43:17+03:00
Общество

На показательный турнир по русским шахматам в Рязань приедут ведущие шахматисты страны

Мероприятие станет одним из событий II международного Форума древних городов
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15 августа в большом конференц-зале библиотеки имени Горького состоится показательный турнир по русским шахматам. Мероприятие, организованное библиотекой имени Горького и Федерацией русских шахмат, станет одним из событий II международного Форума древних городов, сообщает пресс-служба библиотеки.

Русские шахматы (таврели) – старинная игра, датируемая IX-X веками. Методика игры в шахматах отличалась от индийской, учила игроков мыслить стратегически, а фигуры были отражением сословных взаимоотношений в Древней Руси.

В рамках турнира все желающие смогут попробовать свои силы в старинной игре, посмотреть или поучаствовать в сеансе одновременной игры. Гостями станут ведущие шахматисты страны: председатель правления Федерации русских шахмат, заслуженный работник культуры РФ Владимир Ивановский; президент Федерации русских шахмат, международный гроссмейстер Юрий Долженков; вице-президент Федерации русских шахмат, чемпион Европы по русским шахматам, международный гроссмейстер Зарафшан Исаев, председатель Рязанского регионального отделения Федерации русских шахмат Виктор Рыбин.

Показательный турнир начнется в 11 утра. Вход свободный, участие в играх – по предварительной регистрации. Контактный телефон: 8-961-009-54-60 (Надежда Выропаева).

ИСТОЧНИК KP.RU

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