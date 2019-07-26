Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» по дзюдо

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-26T11:31:33+03:00

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Европейский юношеский Олимпийский фестиваль торжественно открылся в Баку 21 июля. В высоком спортивном форуме принимают участие более двух тысяч спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из сорока восьми европейских стран. В течение недели они разыграют медали в десяти видах спорта. Медаль бронзового достоинства в весе до 44 килограммов завоевала Марина Воробьева, до этого уже ставшая сильнейшей в мире среди атлетов до 18 лет. Успех подопечной разделяет Сергей Бодько. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Отметим, что до 27 июля в индивидуальных состязаниях на татами спорткомплекса имени Гейдара Алиева определятся победители и призеры в шестнадцати весовых категориях и будет выявлена сильнейшая микст-команда Европы. В составе российской юношеской сборной в Баку выступают двенадцать борцов.

ИСТОЧНИК KP.RU