2019-07-26T11:20:40+03:00
Недвижимость

«Ростелеком» завершил модернизацию теплосети в Можайске

Компания построила новые котельные и реконструировала 38 устаревших сооружений
Поделиться:
Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,8 млн руб.Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,8 млн руб.
Изменить размер текста:

В сотрудничестве с правительством Московской области «Ростелеком» реализовал проект по масштабной модернизации системы теплоснабжения в Можайском городском округе. За три года компания построила две новые котельные, полностью реконструировала 38 устаревших сооружений и перевела 13 из них с жидкого и твердого топлива на газ.

Благодаря инвестиционному проекту повышена надежность и эффективность теплоснабжения и обеспечена бесперебойная поставка тепла и горячей воды в 2 900 зданий и сооружений. Более 700 из них – многоквартирные дома, в которых проживает свыше 58 тыс. жителей. Общий объем инвестиций «Ростелекома» в проект составил 761,8 млн руб.

– Мы предприняли значительные усилия для реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Можайского района. Государственно-частное партнерство Правительства региона и «Ростелекома» позволило качественно преобразовать ЖКХ округа и обеспечить его жителей бесперебойной подачей тепла и горячей воды, – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. – Уверен, что этот опыт поможет нам в реализации множества других социально значимых проектов в сфере ЖКХ с привлечением инвесторов.

Помимо модернизации котельных, «Ростелеком» создал систему круглосуточного мониторинга основных показателей работоспособности котельного оборудования. Это позволяет дистанционно контролировать состояние объектов теплоснабжения, управлять ими и передавать данные о потреблении энергоресурсов в Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ Подмосковья (ЕИАС ЖКХ).

– В проекте мы использовали современное российское оборудование в полном соответствии парадигме импортозамещения, – говорит вице-президент – директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким. – Теперь муниципалитет может не только более эффективно контролировать работу теплосети, но и повышать качество услуг ЖКХ, сократив при этом расходы. «Ростелеком» будет рад продолжить сотрудничество с правительством Московской области и принять участие в реализации других социально значимых проектов, полезных для жителей Подмосковья.

Следующим этапом сотрудничества станет создание «Ростелекомом» автоматизированных рабочих мест диспетчеров эксплуатирующей организации. Это позволит существенно сократить влияние человеческого фактора и обеспечить эффективный контроль над теплосетью.

Система ЕИАС ЖКХ – это многофункциональный инструмент, позволяющий анализировать информацию обо всех объектах жилищно-коммунального хозяйства. Сервис собирает актуальную, достоверную и полноценную информацию об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах на одном удобном ресурсе. С декабря 2017 года у жителей региона появилась возможность оплачивать коммунальные платежи на сайте системы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовимся стоять: на важном отрезке Песочни месяц будет ограничено движение
В Рязанской области увеличат число процедур искусственного оплодотворения женщин
В Горроще и в центре Рязани с субботы отключат горячую воду
На показательный турнир по русским шахматам в Рязань приедут ведущие шахматисты страны
Рязанка Марина Воробьева завоевала «бронзу» по дзюдо
В Рязани сбили девушку на самокате
Летнюю жару легче пережить с мороженым и лимонадом от ресторана «БУФЕТЪ»
Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают переводчики
В рязанском детсаду обнаружили нарушения при вакцинации
Группа ВКонтакте режиссера из Новомичуринска Юрия Быкова закрыта
Александр Гаранин досрочно прекратил полномочия члена Рязанского облизбиркома
В Рязанской области выпустили утят кряквы для будущей охоты на них
Перекресток у «Глобуса» в Рязани реконструируют в 2020 году
В Касимовском районе в ДТП погибли 14-летняя девушка и мужчина
Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой
На трассе в Рязанском районе после ДТП дотла сгорел автомобиль
В рязанской ОКБ откроют новое отделение
Андрей Любимов подал документы на должность главы администрации Рязани
В пятницу на трех улицах Рязани отключат холодную воду