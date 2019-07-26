В Рязани сбили девушку на самокате
Школьнице потребовалась помощь врачей
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Около двух часов дня 25 июля на улице Щорса в Рязани сбили ребенка, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Renault DUSTER, за рулем которого был 37-летний мужчина, по предварительным данным, наехал на 14-летнюю девочку, ехавшую на самокате. Медики оказали школьнице помощь, госпитализации не потребовалось.
Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы.
Напомним, смертельная авария произошла в Касимовском районе: погибли 14-летняя девушка и мужчина
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU