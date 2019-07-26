Летнюю жару легче пережить с мороженым и лимонадом от ресторана «БУФЕТЪ»
Жара. Июль. Хочется мороженого, но не простого, а с необычным вкусом, какого не купишь в магазине. Хотите? Пожалуйста!
Об этом подумал шеф-повар ресторана «БУФЕТЪ» и предложил своим гостям не просто брусничное мороженое, а с гранатовым соком; не просто яблочное, а с пряной сливой и корицей. А если вы любите зелень, то смело можете пробовать сливочное с базиликом. Прекрасно освежает и бодрит!
Мороженое готовится только из натуральных продуктов, без растительных жиров и ароматизаторов. В жару можно побаловать себя таким прохладным десертом.
А утолить жажду, шеф-повар предлагает домашними лимонадами – яблочным с анисом, мятой и розмарином, брусничным с тимьяном или цитрусовым с эстрагоном. Вы уже выбрали?
Приходите в «БУФЕТЪ» на Радищева, 42.
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ИСТОЧНИК KP.RU