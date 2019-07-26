Группа ВКонтакте режиссера из Новомичуринска Юрия Быкова закрыта

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-26T09:56:50+03:00

Юрий Быков часто рефлексирует - он же творческая личность...В этот раз разрыв окончателен? Фото из личного архива.

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- Друзья! У нас грустные новости: мы приняли решение временно приостановить деятельность в связи с определенным инцидентом в отношениях с Юрием Анатольевичем, - таким тактичным образом администраторы группы дают понять, что наступил коллапс в их отношениях с автором таких известных фильмов, как «Майор», «Дурак» и «Завод», а также ставшего событием на ТВ сериала «Метод».

Администраторы считают, что все эти годы старались найти точки соприкосновения и понимания с автором, но так и не смогли это сделать, лишь каждый раз уходя в очередную конфронтацию.

В настоящее время комментарии самого кинорежиссера, последний раз с которым мы виделись на съемках фильма «Сторож» в Солотче, нам получить так и не удалось. Телефон его, как и контент в Facebook, отключен…

ИСТОЧНИК KP.RU