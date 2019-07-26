Александр Гаранин досрочно прекратил полномочия члена Рязанского облизбиркома

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-26T09:43:05+03:00

Как указано в постановлении облдумы, поводом для ухода из комиссии послужило письменное заявление

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Член избирательной комиссии Рязанской области Александр Гаранин досрочно прекратил полномочия. Соответствующее постановление за подписью председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина опубликовано 26 июля.

«На основании письменного заявления члена избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса Гаранина Александра Владимировича о сложении своих полномочий областная Дума постановляет: прекратить досрочно полномочия члена избиркома», - говорится в документе.

Напомним, в 2015 году Рязанская областная избирательная комиссия направила в прокуратуру области представление на действия представителя избиркома от ЛДПР Александра Гаранина. В заявлении говорилось о том, что Гаранин отказался подписать итоговый протокол выборов депутатов Рязанской областной думы, однако, как того требует законодательство, своего особого мнения не приложил.

СПРАВКА «КП»

Александр Гаранин родился в 1968 году в Калуге. Окончил с отличием рязанское училище ВДВ. Военная специальность: командная тактическая воздушно-десантных войск.

После окончания училища получил назначение на должность командира разведывательного взвода 119 парашютно-десантного полка в городе Капсукас (ныне Мариямполе) Литовской ССР.

В 2016 году был назначен членом областного избиркома, представлял ЛДПР.

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ИСТОЧНИК KP.RU