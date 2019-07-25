Перекресток у «Глобуса» в Рязани реконструируют в 2020 году
На реконструкцию участка автомобильной дороги по улице Тимакова от пересечения с улицей Новоселов до улицы Большой разработана проектная документация, сообщает администрация Рязани на странице губернатора Николая Любимова. В настоящее время чиновники инициировали процедуру торгов для определения подрядной организации. В планах властей завершить все ремонтные работы до 1 ноября этого года.
Кроме того, в стадии разработки находится реконструкция перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии, а также Муромского шоссе и улицы Большой у гипермаркета «Глобус».
«Приступить к реализации самого проекта, после его согласования и утверждения, будет возможно уже в 2020 году», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU