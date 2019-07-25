2019-07-25T19:23:22+03:00
Общество

Перекресток у «Глобуса» в Рязани реконструируют в 2020 году

В настоящее время проектная документация находится в стадии разработки
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Один из самых проблемных перекрестков Рязани могут реконструировать уже в следующем году.Один из самых проблемных перекрестков Рязани могут реконструировать уже в следующем году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На реконструкцию участка автомобильной дороги по улице Тимакова от пересечения с улицей Новоселов до улицы Большой разработана проектная документация, сообщает администрация Рязани на странице губернатора Николая Любимова. В настоящее время чиновники инициировали процедуру торгов для определения подрядной организации. В планах властей завершить все ремонтные работы до 1 ноября этого года.

Кроме того, в стадии разработки находится реконструкция перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии, а также Муромского шоссе и улицы Большой у гипермаркета «Глобус».

«Приступить к реализации самого проекта, после его согласования и утверждения, будет возможно уже в 2020 году», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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