2019-07-25T18:27:06+03:00
Происшествия

В Касимовском районе в ДТП погибли 14-летняя девушка и мужчина

Еще четыре человека получили травмы
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В четверг, 25 июля, примерно в 16.30 на дороге Спас-Клепики – Касимов на территории Касимовского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик КАМАЗ, следовавший из поселка Гусь-Железный, и Kia Sportage.

В результате происшествия два пассажира иномарки – 14-летняя девушка и мужчина – получили травмы несовместимые с жизнью. Еще четыре человека получили травмы: водитель и пассажир грузовика, а также водитель и еще один пассажир Kia Sportage.

Пострадавшие госпитализированы.

На месте ДТП работаю сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перекресток у «Глобуса» в Рязани реконструируют в 2020 году
Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой
На трассе в Рязанском районе после ДТП дотла сгорел автомобиль
В рязанской ОКБ откроют новое отделение
Андрей Любимов подал документы на должность главы администрации Рязани
В пятницу на трех улицах Рязани отключат холодную воду
Рязанка сдавала квартиру внучки-сироты и накопила огромный долг за коммуналку
Будет временно закрыто движение транспорта на въезде в Рязань
В Рязань начали прибывать экипажи-участники «Авиадартса-2019»
Олег Булеков получил управленческий пост в Минэкономразвития РФ
Чтобы облегчить страдания больным раком рязанцам, врачи стентируют пищевод
В Рязанской области утонул еще один мужчина
Зарплату рязанских чиновников увеличат еще на 4.3%
Новую лыжероллерную трассу за 30 миллионов признали непригодной
Актер из Скопина сыграет роль в фильме о Викторе Цое
В летних рязанских лагерях поправились 95% детей
На рязанской дороге пенсионер сбил юного мотоциклиста
В Клепиковском районе Renault вылетел на встречку – пострадали двое
По уголовным делам о коррупции у восьми рязанцев конфискуют имущество
За один вечер нашли сразу двух потерявшихся рязанских дедушек
В Рязани мошенники заставляют людей менять счетчики учета горячей воды
В палаточные лагеря Рязанской области нагрянули сотрудники МЧС
На восьми улицах Рязани в четверг отключат электричество
Информация об аварии на Рязанской НПК ложная
У перевозчика маршрута №91 Рязани суд отозвал свидетельство
В Рязанской области пропал 62-летний грибник