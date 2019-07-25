В Касимовском районе в ДТП погибли 14-летняя девушка и мужчина
Еще четыре человека получили травмы
Фото с места ДТП.
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В четверг, 25 июля, примерно в 16.30 на дороге Спас-Клепики – Касимов на территории Касимовского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик КАМАЗ, следовавший из поселка Гусь-Железный, и Kia Sportage.
В результате происшествия два пассажира иномарки – 14-летняя девушка и мужчина – получили травмы несовместимые с жизнью. Еще четыре человека получили травмы: водитель и пассажир грузовика, а также водитель и еще один пассажир Kia Sportage.
Пострадавшие госпитализированы.
На месте ДТП работаю сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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