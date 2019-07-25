Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой
В четверг, 25 июля, Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой.
Владимир Валентинович около десяти лет возглавлял Рыбновский район – в июне 2019 года написал заявление по собственному желанию, а спустя еще примерно месяц его не стало… Не выдержало сердце.
Отпевание состоялось в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Новоселки Рыбновского района. Проститься с ним пришли сотни человек. На церемонию прощания приехал бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Исполняющий обязанности главы администрации Рыбновского района Андрей Горелов сказал: «Лучшее, что можно сделать в память об этом человеке – плодотворно трудиться на благо родного края».
Из села Новоселки траурная процессия проследовала на кладбище соседнего села Пощупово, где под залпы салюта тело предали земле.
Проводить Владимира Зюбу в последний путь пришли сотни человек.
Десятки венков и море цветов...
Похоронили Владимира Зюбу на кладбище села Пощупово.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»