2019-07-25T18:05:04+03:00
Общество

Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой

Бывшего главу Рыбновского района похоронили на кладбище села Пощупово
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Отпевание прошло в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Новоселки.Отпевание прошло в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Новоселки.
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В четверг, 25 июля, Рязанская область простилась с Владимиром Зюбой.

Владимир Валентинович около десяти лет возглавлял Рыбновский район – в июне 2019 года написал заявление по собственному желанию, а спустя еще примерно месяц его не стало… Не выдержало сердце.

Отпевание состоялось в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Новоселки Рыбновского района. Проститься с ним пришли сотни человек. На церемонию прощания приехал бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Исполняющий обязанности главы администрации Рыбновского района Андрей Горелов сказал: «Лучшее, что можно сделать в память об этом человеке – плодотворно трудиться на благо родного края».

Из села Новоселки траурная процессия проследовала на кладбище соседнего села Пощупово, где под залпы салюта тело предали земле.

Проводить Владимира Зюбу в последний путь пришли сотни человек.

Проводить Владимира Зюбу в последний путь пришли сотни человек.

Десятки венков и море цветов...

Десятки венков и море цветов...

Похоронили Владимира Зюбу на кладбище села Пощупово.

Похоронили Владимира Зюбу на кладбище села Пощупово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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