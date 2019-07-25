2019-07-25T17:13:13+03:00
Политика

Андрей Любимов подал документы на должность главы администрации Рязани

Теперь их трое. Рядом с ним либерал-демократ Павел Ахунов и бывший префект Дмитрий Калатченко
Иван АНТОНОВ
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Выбор сделан. Фото из архива политика.Выбор сделан. Фото из архива политика.
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Третий кандидат, Андрей Любимов, подал документы для участия в конкурсе на пост главы администрации Рязани. Он решил продолжить семейное дело, являясь отпрыском экс-губернатора Рязанской области Вячеслава Любимова.

Родился Андрей 26 августа 1974 года в Новомичуринске. В 1995 году окончил РГПУ имени Есенина по специальности «учитель физкультуры», а уже спустя 4 года проявил интеллектуальные способности. В 1999 году, когда папа был губернатором, окончил Московский институт экономики менеджмента и права имени С.Ю. Витте по специальности «юриспруденция».

Работал в АПК, сфере образования и Управлении ФССП. Член КПРФ с 2015 года. Есть и примечательный факт в его биографии. В апреле текущего года его исключили из партии в связи с попыткой оспорить решение организационного Пленума Рязанского областного отделения КПРФ, где были избраны руководящие органы отделения.

Напомним, что ранее документы на конкурс по избранию главы администрации Рязани подали кандидат от Рязанского регионального отделения ЛДПР, депутат городской Думы Павел Ахунов и бывший префект Советского района Рязани Дмитрий Калатченко.

Напомним, что 2 августа прием документов завершится в 17.00, а сам конкурс намечен на 6 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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