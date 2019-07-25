В пятницу на трех улицах Рязани отключат холодную воду
ХВС не будет в восьми домах
ХВС не будет семь часов.
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В пятницу, 26 июля, на трех улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба администрации облцентра. Причина – ремонт водопровода, уточнили в МП «Водоканал».
С 9.00 до 16.00 холодной воды не будет по адресам:
– улица Энгельса, д. 15/12;
– улица Медицинская, д. 9, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20 и д. 22;
– улица Октябрьская, д. 22/24.
Напомним: телефон диспетчерской службы МП «Водоканал» +7 (4912) 41-06-25. Работает круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU