2019-07-25T16:52:40+03:00
Недвижимость

В пятницу на трех улицах Рязани отключат холодную воду

ХВС не будет в восьми домах
Мария БЛИНОВА
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ХВС не будет семь часов.ХВС не будет семь часов.
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В пятницу, 26 июля, на трех улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба администрации облцентра. Причина – ремонт водопровода, уточнили в МП «Водоканал».

С 9.00 до 16.00 холодной воды не будет по адресам:

– улица Энгельса, д. 15/12;

– улица Медицинская, д. 9, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20 и д. 22;

– улица Октябрьская, д. 22/24.

Напомним: телефон диспетчерской службы МП «Водоканал» +7 (4912) 41-06-25. Работает круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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