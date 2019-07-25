Рязанка сдавала квартиру внучки-сироты и накопила огромный долг за коммуналку

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-25T16:37:01+03:00

Проверка установила, что в квартире ребенка была зарегистрирована и бабушка - мать отца, которая уже длительное время сдавала жилье внучки, а за коммуналку не платила. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Прокуратура Октябрьского района защитила жилищные права девушки-сироты, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рассмотрения обращения администрации города в интересах несовершеннолетней сироты установлено, что в 2007 году над девочкой, оставшейся без родительского попечения, установили опеку. Кроме того, за ней закрепили квартиру, в которой девочка зарегистрировалась.

Проверка установила, что в квартире ребенка была зарегистрирована и бабушка - мать отца, которая уже длительное время сдавала жилье внучки, а за коммуналку не платила. В результате на 31 августа 2018 года получился долг в размере 415 тысяч рублей.

«Документы, послужившие основанием для регистрации бабушки в квартире своего умершего сына, дочь которого осталась сиротой, не установлены», - уточняет прокуратура.

Для защиты жилищных прав и интересов ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о признании гражданки, «не приобретшей права пользования жилым помещением».

В настоящее время исковое заявление рассмотрено и удовлетворено.

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ИСТОЧНИК KP.RU