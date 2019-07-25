Будет временно закрыто движение транспорта на въезде в Рязань

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-25T16:21:24+03:00

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В связи с проведением капремонта теплотрассы, на двух перекрестках будет закрыто движение транспорта. По пересечению улиц Есенина и Грибоедова с 21.00 26 июля невозможно будет проехать до 24.00 29 июля. На перекрестке улиц Есенина и Фирсова с 22.00 26 июля до 24.00 29 июля движение также будет перекрыто.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места производства работ будут огорожены.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU