Будет временно закрыто движение транспорта на въезде в Рязань
Это связано с проведением капитального ремонта теплотрассы
Лето - время чинить "подземное" тепло.Фото: Павел АВЕРИН
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В связи с проведением капремонта теплотрассы, на двух перекрестках будет закрыто движение транспорта. По пересечению улиц Есенина и Грибоедова с 21.00 26 июля невозможно будет проехать до 24.00 29 июля. На перекрестке улиц Есенина и Фирсова с 22.00 26 июля до 24.00 29 июля движение также будет перекрыто.
На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места производства работ будут огорожены.
Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU