2019-07-25T16:19:08+03:00
Общество

В Рязань начали прибывать экипажи-участники «Авиадартса-2019»

Китай и Беларусь – уже на месте
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.
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Экипажи стран-участниц конкурса «Авиадартс-2019» начали прибывать в Дягилево. Стратегические бомбардировщики Хун-6К из Китая, учебно-боевые штурмовики Як-130 из Беларуси, а вместе с ними транспортные самолеты с инженерами, техниками и оборудованием приземлились на аэродроме под Рязанью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, конкурс пилотов в рамках Армейских международных игр пройдет в нашей области с 5 по 17 августа. В нем примут участие 43 экипажа из четырех государств. Помимо перечисленных, это Казахстан и Россия.

Команды будут состязаться на разных машинах, это: истребители (Су-35С, Су-30СМ, Су-30 и J-10), бомбардировщики (Су-34 и JH-7A), штурмовики (Су-25 и Як-130), дальняя авиация (Ту-22М3 и H-6K), военно-транспортные самолеты (Ил-76 и Y-9), боевые вертолеты (Ка-52, Ми-28Н, Ми-24 и Ми-35) и транспортно-боевые вертолеты (Ми-8 и Ми-171).

Программа конкурса с традиционным авиа-шоу «Авиамикс» здесь.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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