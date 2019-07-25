Чтобы облегчить страдания больным раком рязанцам, врачи стентируют пищевод
Чтобы облегчить страдания больным раком пищеварительной системы, в рязанском онкологическом центре проводят стентирование органов желудочно-кишечного тракта, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
- Это высокотехнологичная медицинская помощь онкологическим больным, которым не показаны операции и не может быть проведена лучевая и химиотерапия, - комментирует заведующий эндоскопическим отделением онкодиспансера, врач-эндоксопист высшей квалификационной категории Александр Мерцалов. – Эта операция во многих случаях позволяет восстановить проходимость пищевода и предпочтительнее наложения гастростомы или энтеростомы.
В среднем в онкодиспансере проводят около 40 операций по установке стентов в год, что целиком покрывает потребность региона.
СПРАВКА «КП»
Стент пищевода при раке – это операция, которая позволяет уменьшить симптомы болезненного глотания пищи и сохранениить у больного нормальный способ питания. В данном случае стентирование влияет на качество и продолжительность жизни онкологического больного.
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ИСТОЧНИК KP.RU