Чтобы облегчить страдания больным раком рязанцам, врачи стентируют пищевод

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-25T15:04:31+03:00

В среднем в онкодиспансере проводят около 40 операций по установке стентов в год, что целиком покрывает потребность региона

Изменить размер текста: A A

Чтобы облегчить страдания больным раком пищеварительной системы, в рязанском онкологическом центре проводят стентирование органов желудочно-кишечного тракта, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

- Это высокотехнологичная медицинская помощь онкологическим больным, которым не показаны операции и не может быть проведена лучевая и химиотерапия, - комментирует заведующий эндоскопическим отделением онкодиспансера, врач-эндоксопист высшей квалификационной категории Александр Мерцалов. – Эта операция во многих случаях позволяет восстановить проходимость пищевода и предпочтительнее наложения гастростомы или энтеростомы.

В среднем в онкодиспансере проводят около 40 операций по установке стентов в год, что целиком покрывает потребность региона.

СПРАВКА «КП»

Стент пищевода при раке – это операция, которая позволяет уменьшить симптомы болезненного глотания пищи и сохранениить у больного нормальный способ питания. В данном случае стентирование влияет на качество и продолжительность жизни онкологического больного.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские онкологи удалили больному раком 19 лимфоузлов

Сложная операция длилась три часа. Сейчас пациент в удовлетворительном состоянии (подробнее).

Рязанцу с редкой болезнью провели сложнейшую операцию на мозге

Процессом руководил нейрохирург из столицы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU