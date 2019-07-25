В Рязанской области утонул еще один мужчина
Возраст погибшего пока не известен
Фото: Архив «КП».
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Днем в четверг, 25 июля, в 12 часов 45 минут в регионе из воды подняли тело мужчины, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Труп обнаружили в Оке около села Ерахтур Шиловского района.
Всего в операции участвовали 15 сотрудников поисково-спасательной станции на воде Шиловского района.Причину смерти будут выяснять следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU