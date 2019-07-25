Новую лыжероллерную трассу за 30 миллионов признали непригодной

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-25T13:44:37+03:00

Сквозь асфальт начали расти деревья, а сам он кривой и с выступающим щебнем

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Руководство областной федерации лыжных гонок снова побывало на новой лыжероллерной трассе в Мемориальном парке. Объект длиной в 2,15 км строили в прошлом году и обошелся он почти в 30 млн рублей. Однако недостатки обнаружили уже этой весной, сообщают «Рязанские ведомости».

Доделывали трассу в начале зимы: асфальт клали в декабре. А как вы помните, снег в прошлом году выпал на редкость рано… Когда он окончательно растаял вся «красота» и вышла наружу: покрытие местами откровенно кривое, в ямах собираются лужи, а сквозь асфальт начали расти деревья – их предков по обочине спилили, однако корни не выкорчевали, вот они дали поросль.

Сквозь покрытие во многих местах проступает щебень, бордюр же на своих местах стоять не желает и земля сыплется прямо на трассу. Вместе с водой, потому как и дренажные трубы засыпало.

– Кататься здесь нельзя, можно упасть, – говорит президент федерации лыжных гонок Дмитрий Самарский. – Скорость у лыжников высокая и при падении получить серьезную травму можно запросто.

Фото: Вячеслав Астафьев, «Рязанские ведомости».

Весной лыжники побывали здесь вместе с подрядчиком и представителями горадминистрации, которая и заказывала объект. Группа прошла вдоль всей трассы, после чего подрядчик обязался все недоделки устранить.

На дворе середина лета, однако, работы еще не завершены. Но главное – их качество спортсменов не устраивает.

– Мы написали официальные письма в горадминистрацию, Контрольно-счетную палату города, областную прокуратуру и в полицию, – говорит Дмитрий Самарский. – И указали, что объект не пригоден для эксплуатации, а часть работ, заложенных в смете, вообще не выполнены. Ответов пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU