Актер из Скопина сыграет роль в фильме о Викторе Цое

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-25T13:31:14+03:00

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Сюжет фильма начинается в момент, когда на крутом повороте латвийской автотрассы внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Таково вступление в основной лейтмотив картины Алексея Учителя. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».

Главным героем фильма станет тот самый водитель, в автобус которого врезался «Москвич» одного из первых советских рок-идолов, перевернувшего время. Водитель ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что эта авария навсегда повернет его собственную жизнь на 180 градусов. В силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

В автобусе будут находиться все те, для кого происходящее — страшный сон, в который они еще не до конца поверили. Путь будет долгим. Напряжение будет расти, атмосфера накалиться до предела – впрочем, все, как обычно в фильмах Алексея Учителя.

По данным портала «Кинопоиск», одну из ролей в фильме «47» сыграет Илья Дель. Это сын основателей скопинского театра «Предел», а ныне актер Александринского театра в Санкт-Петербурге. Кого он сыграет, пока неизвестно. Фильм выйдет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU