В летних рязанских лагерях поправились 95% детей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-25T12:30:28+03:00

Что ни день, то сто грамм, что ни день, то сто грамм. А то и сто пятьдесят...

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По данным на 24 июля в летних лагерях Рязанской области отдохнули более 21 тысячи детей, сообщает региональный Роспотребнадзор. По завершении смены почти у 95% из них отмечен «выраженный оздоровительный эффект».

Этот показатель рассчитывается по ряду показателей. В начале смены у школьников замеряют рост, жизненную емкость легких, силу кисти. И, разумеется – вес. Под конец смены все это меряют вновь и по специальной методике определяют, есть ли тот самый эффект. Судя по приведенной статистике, есть, и неплохой.

Сейчас в регионе продолжают действовать 24 летних лагеря, в которых отдыхают почти 3900 школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU