2019-07-25T09:43:32+03:00
Общество

За один вечер нашли сразу двух потерявшихся рязанских дедушек

Один из них провел в лесу два дня
Мария БЛИНОВА
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Вечером 24 июля Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте о том, что найдены двое пропавших ранее мужчин – оба живы.

79-летний Евгений Дмитриев ушел из дома в селе Новый Киструс Спасского района того же 24 числа. К счастью нашли его довольно быстро – опасность заключалась в том, что дедушка дезориентирован.

А вот 62-летний Иван Завьялов из деревни Некрасовка Шиловского района ушел за грибами еще 23 июля – и не вернулся. Вечером 24 числа его нашли.

Ход поисков и состояние мужчин не разглашается – это стандартная практика отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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