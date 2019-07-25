За один вечер нашли сразу двух потерявшихся рязанских дедушек
Один из них провел в лесу два дня
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Вечером 24 июля Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте о том, что найдены двое пропавших ранее мужчин – оба живы.
79-летний Евгений Дмитриев ушел из дома в селе Новый Киструс Спасского района того же 24 числа. К счастью нашли его довольно быстро – опасность заключалась в том, что дедушка дезориентирован.
А вот 62-летний Иван Завьялов из деревни Некрасовка Шиловского района ушел за грибами еще 23 июля – и не вернулся. Вечером 24 числа его нашли.
Ход поисков и состояние мужчин не разглашается – это стандартная практика отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU