2019-07-25T07:58:29+03:00
Общество

В палаточные лагеря Рязанской области нагрянули сотрудники МЧС

Специалисты регионального управления провели тренировки, уточнили планы эвакуации и раздали памятки
Яков РЫКОВ
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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
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Этим летом на территории Рязанской области действовало десять палаточных лагерей для детей, в настоящее время работают два - в Клепиковском районе, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

23 июля сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Рязанской области встретились с руководством лагерей и на месте познакомились с обеспечением пожарной безопасности. Сотрудники МЧС распространили тематические памятки, провели тренировки, совещания с руководителями объектов, а также уточнили порядок эвакуации при необходимости.

Напомним, 23 июля около трех часов ночи в Хабаровском крае на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» вспыхнул пожар. Спасались 189 детей, один погиб сразу, еще трое - умерли в реанимации (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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