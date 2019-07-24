2019-07-24T23:20:12+03:00
Происшествия

Информация об аварии на Рязанской НПК ложная

Установка по производству серной кислоты работает в штатном режиме — официальный пресс-релиз
Иван АНТОНОВ
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РНПК работает в штатном режиме. Фото: ИД "ПРесса"РНПК работает в штатном режиме. Фото: ИД "ПРесса"
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В Рязанской нефтеперерабатывающей компании опровергли информацию об аварии на установке по производству серной кислоты. Об этом сообщили журналисты ИД «Пресса».

В частности, в пресс-релизе, который распространила пресс-служба Рязанской нефтеперерабатывающей компании вечером 24 июля, говорится:

– Информация, распространяемая отдельными, не заслуживающими доверия интернет-ресурсами, со ссылкой на неназванный источник о некоем «инциденте» на установке по производству серной кислоты РНПК, не соответствует действительности. Установка находится на нормальном технологическом режиме.

Затиметим, что ранее ряд информагентств со ссылкой на некоего активиста «Гринпис» сообщил, что на нефтезаводе в Рязани произошла авария на установке, из-за чего, якобы, около двух недель в атмосферу выбрасываются вредные вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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