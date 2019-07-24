2019-07-24T18:08:28+03:00
Происшествия

В Рязанской области пропал 62-летний грибник

Его ищут в лесах Шиловского района
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В среду, 24 июля, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о пропаже 62-летнего Ивана Николаевича Завьялова. Мужчина ушел в лес за грибами во вторник, 23 июля, из своего дома в деревне Некрасово – с тех пор его местоположение неизвестно.

Отмечается, что Иван Николаевич нуждается в медицинской помощи.

Его приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, усы.

Был одет в: черную болоньевую куртку, черные брюки, черные резиновые сапоги, желтую кепку.

Всех, кто располагает информацией об Иване Завьялове, просят позвонить по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

89-летняя бабушка, которая три ночи провела одна в лесу без еды и воды: Лучше быть тепло одетым, иметь с собой целлофан и не паниковать

«Комсомольская правда» отправилась в гости к пенсионерке, чтобы поделиться с читателями ее секретами выживания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У перевозчика маршрута №91 Рязани суд отозвал свидетельство
Рязанская певица Элла Хрусталева пожаловалась на шумящий по ночам ресторан
На четверг рязанцам снова обещают дожди
В Милославском и Скопинском районах на неделю отключат газ
Трассу, соединяющую Рязань с Москвой, перекроют дважды за день
В Кадомском районе спустя сутки нашли заблудившуюся грибницу
Ночью на Оке бойцы рязанского ОМОНа поймали двух браконьеров
Во время селфи на крыше вагона 15-летняя рязанка получила ожоги
В солотчинском лесу под Рязанью обнаружили скелетированные останки животных
За сутки рязанские полицейские пресекли три наркопреступления
В рязанской поликлинике разделят потоки пациентов
У рязанского инвалида украли единственную коляску
Не захотев мыть руки перед едой, рязанец пытался зарезать сестру
На практику в Рязань приехали студенты со всей страны
В Рязанской области утонул мужчина
Отборочный тур «Ночной Лиги» по баскетболу 3х3 состоялся в Рязани
Прокуратура: вода в Пронском районе не соответствует санитарным нормам
Определено место и время прощания с бывшим руководителем Рыбновского района Владимиром Зюбой
В Рязани «УАЗ» сбил две легковушки и перевернулся
Дожди не покинут Рязань минимум до вечера среды
Счетная палата Рязани будет отправлять результаты проверок в правоохранительные органы