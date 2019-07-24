В Рязанской области пропал 62-летний грибник
В среду, 24 июля, поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал информацию о пропаже 62-летнего Ивана Николаевича Завьялова. Мужчина ушел в лес за грибами во вторник, 23 июля, из своего дома в деревне Некрасово – с тех пор его местоположение неизвестно.
Отмечается, что Иван Николаевич нуждается в медицинской помощи.
Его приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, усы.
Был одет в: черную болоньевую куртку, черные брюки, черные резиновые сапоги, желтую кепку.
Всех, кто располагает информацией об Иване Завьялове, просят позвонить по телефону 8(800) 700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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