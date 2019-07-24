На четверг рязанцам снова обещают дожди

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-24T17:03:20+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 25 июля.

В четверг синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью пройдет дождь, причем местами сильный – осадки до 3,6 мм. Днем тоже будет дождь и осадки уже до 4,4 мм. Грозы при этом прогремят не везде. Ветер будет восточный, 5-10 м/с, при его усилении обещают порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +13...+ 18°С, днем столбики термометров достигнут +22...+27°С.

ИСТОЧНИК KP.RU