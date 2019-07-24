В Милославском и Скопинском районах на неделю отключат газ

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-24T16:28:31+03:00

Голубого топлива не будет с 26 июля по 2 августа

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В населенных пунктах Скопинского и Милославского районов на неделю перекроют газ, сообщает пресс-служба «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Это необходимо для ремонта газопровода.

В итоге подачу газа предприятиям и населению перекроют с полудня пятницы, 26 июля и до 8 утра пятницы, 2 августа.

Скопинский район:

город Скопин, п.Большак, с.Вердерево, д.Вороновка, с.Вослебово, п/ст.Вослебово, с.Вязовенка, д.Гореловка, с.Городецкое, с.Мшанка, д.Гуменки, с.Делехово, д.Деменьшино, с.Дмитриево, с.Ермолово, п.Желтухинский, с.Заболотовское, мкр.Заречный, д.Ивановка, с.Князево, мкр.Коготково, мкр.Комсомольский, д.Конюхово, с.Корневое, с.Костемерово, п.Красный городок, с.Кремлево, д.Кузьминка 2, с.Кушуново, с.Лопатино, д.Московка, п.Московский, с.Моховое, д.Наумово, с.Немерово, д.Новиково, с.Новобараково, с.Новые Кельцы, мкр.Октябрьский, п.Отрада, р.п.Павелец, с.Павелец, ст.Павелец -2, с.Петрушино (Корневское с/п), д.Уланово, р.п.Побединка, с.Победное, с.Поляны, п.Поплевинский, с.Пупки, д.Рановка, с.Рождествено, д.Свинушки, с.Хворощевка, с.Секирино, с.Старые Кельцы, с.Успенское, с.Чулково, с.Шелемишево, д.Шелемишевские Хутора, п.Южный.

Милославский район:

р.п.Милославское, с.Архангельское, п.Арцыбашевские Шахты-3, с.Богородицкое, с.Большое Подовечье, с.Борщевое, д.Борщевка, с.Воейково, п.Горняк, д.Гремячка, д.Гулынки, д.Данилово, с.Дегтярка, п.Зеленый, с.Змеевка, д.Казначеевка, с.Кочуры, д.Малое Подовечье, п.Молодежный, с.Мураевня, д.Николаевка, с.Ново-Александрово, с.Озерки, с.Покрово-Гагарино, с.Потапово, п.Пролетарский, д.Свистовка, д.Селезневка, пос.совхоза Большевик, д.Софиевка, с.Спасское, д.Толстые, с.Топилы, п.Центральный, с.Чернава, п.Южный, д.Подноволоки, д.Роговое, п/ст.Топилы.

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В начале августа газ отключат в 15 населенных пунктах Рязанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU