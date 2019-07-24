2019-07-24T16:00:10+03:00
Авто

Трассу, соединяющую Рязань с Москвой, перекроют дважды за день

В общей сложности проезд будет закрыт полчаса
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Транспорт встанет утром и днем.Транспорт встанет утром и днем.
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В четверг, 25 июля, на трассе М-5 «Урал» дважды за день перекроют движение, сообщает пресс-служба подведомственного Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор».

С 10.00 до 10.15 и с 15.00 до 15.15 движение закроют на 159-160 км федеральной дороги – это участок около границы Рязанской и Московской областей. На это время движение здесь закроют для всех автомобилей!

– Это необходимо для технического обслуживания высоковольтных линий электропередачи в месте пересечения с автодорогой М-5 «Урал», – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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