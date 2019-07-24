Трассу, соединяющую Рязань с Москвой, перекроют дважды за день

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-24T16:00:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 июля, на трассе М-5 «Урал» дважды за день перекроют движение, сообщает пресс-служба подведомственного Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор».

С 10.00 до 10.15 и с 15.00 до 15.15 движение закроют на 159-160 км федеральной дороги – это участок около границы Рязанской и Московской областей. На это время движение здесь закроют для всех автомобилей!

– Это необходимо для технического обслуживания высоковольтных линий электропередачи в месте пересечения с автодорогой М-5 «Урал», – говорится в сообщении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Улицу Грибоедова снова перекрыли – на этот раз со стороны мясокомбината. Открыть участок обещают только через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU