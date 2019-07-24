Ночью на Оке бойцы рязанского ОМОНа поймали двух браконьеров
У них изъяли сети и улов
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.
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Сотрудники управления Росгвардии по Рязанской области задержали двоих жителей Спасского района, подозреваемых в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Первого из браконьеров поймали около двух часов ночи. Бойцы ОМОН обнаружили и изъяли у него сети и улов. Второго нарушителя задержали на рассвете с поличным и тоже изъяли сети и незаконную добычу.
В отношении мужчин решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
ИСТОЧНИК KP.RU