В солотчинском лесу под Рязанью обнаружили скелетированные останки животных

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-24T13:59:02+03:00

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В солотчинском лесу между микрорайоном Давыдово и деревней Полково обнаружены скелетированные останки животных, сообщается в группе «Новости Рязани во Вконтакте».

«Там таких куч много, какие-то пытаются сжигать. И это в сосновом лесу! Никто этот процесс не контролирует! Какая зараза от этих останков может распространиться на всю область, остается только догадываться», - говорится в сообщении.

Предполагается, что местные фермерские хозяйства или мясоперерабатывающие предприятия таким образом утилизируют отходы.

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ИСТОЧНИК KP.RU