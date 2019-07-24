В рязанской поликлинике разделят потоки пациентов

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-24T13:42:25+03:00

А в регистратуре выделят отдельное место для администратора

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Руководители больницы №10 прошли обучение по программе «Принципы и методы бережливого производства» в рязанском медуниверситете, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Здесь медики изучали систему 5S. Одна предназначена для повышения производительности за счет оптимизации пяти связанных этапов работы: сортировки, соблюдения порядка на рабочем месте, стандартизации и строгого выполнения установленных на производстве правил.

И теперь в поликлинике больницы планируют оптимизировать график приема. Так, потоки пациентов, пришедших диспансеризацию и профосмотры, и тех, кто просто пришел на прием к врачам – разделят.

Кроме этого здесь обновят формат регистратуры, в которой организуют рабочее место для администратора. Внедрение навигации для пациентов здесь продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU